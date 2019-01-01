وائل جمعة: رمضان صبحي لم يقدم سوى 60% من مستواه

مدافع الأهلي المعتزل وائل جمعة غير راضٍ عن مستوى رمضان صبحي مع الشياطين الحمر حتى الآن

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال وائل جمعة مدافع فريق النادي الأهلي المصري المعتزل أن رمضان صبحي لاعب فريق الشياطين الحُمر لم يقدم حتى الآن سوى 60% من مستواه الحقيقي.

وكان اللاعب المصري قد عاد لأحضان القلعة الحمراء مؤخرًا على سبيل الإعارة من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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وقال وائل جمعة في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "رمضان لم يغير من طريقة لعبه حتى بعد تجربة احترافه في البريميرليج، فهو يلعب لنفسه أحيانًا ولا يلعب من أجل الفريق".

كما أضاف المدافع المتوج بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية مع منتخب مصر في العقد الماضي: "رمضان صبحي لاعب مميز في المواجهات الفردية، ولكنه لا يقدم الحلول من أجل الفريق بعد ذلك".

وكان رمضان صبحي البالغ من العمر 22 عامًا قد غادر الأهلي في صيف عام 2016 نحو فريق ستوك سيتي، الذي انتقل منه بعد ذلك إلى هدرسفيلد ثم العودة للأهلي على سبيل الإعارة.

يذكر أن رمضان صبحي أيضًا كان قد شارك مع منتخب الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018، مع الجيل الذي أعاد مصر للمونديال بعد 28 عامًا من الغياب.