وأخيراً .. ليفربول على أعتاب ضم مدافعين وليس واحد

معاناة ونقص شديد في الخط الخلفي

أكدت الأنباء القادمة من إنجلترا اقتراب ليفربول أخيراً من تدعيم الخط الخلفي عبر التعاقد مع بن ديفيس، مدافع بريستون، في الساعات الأخيرة من ميركاتو الشتاء.

ويعانى الريدز من كثرة الإصابات في خط الدفاع، إذ فقد فيرجيل فان دايك وجوي جوميز حتى نهاية الموسم، وانضم لهما جويل ماتيب أيضاً.

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ونقلت عدة مصادر أبرزها "فابريزيو رومانو" أن ليفربول قد أتم الاتفاق مع بريستون بخصوص لاعبه وأن الصفقة تمت وسيخضع اللاعب للفحوصات الطبية.

وعلم "جول" الأحد أن سيب فان دين بيرج، مدافع ليفربول الشاب، سيذهب على سبيل الإعارة في الاتجاه المقابل ضمن صفقة ديفيس.

وينتهي عقد ديفيس مع بريستون بحلول نهاية الموسم، وكان محط اهتمام من عدة فرق، أبرزها سيلتيك وأندية بالبريميرليج.

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وتم عرض الكرواتي دويي شاليتا سار، مدافع مارسيليا، على الفريق الإنجليزي، ولكن ناديه متمسك به في ظل صعوبة إيجاد بديل قبل ساعات من نهاية الميركاتو، وذلك بحسب مصادر "جول".

وأضافت "سكاي" أن ليفربول يعمل أيضاً على إنهاء صفقة ضم هدفه طويل الأمد أوزان كاباك من شالكه، وأنه قد يجعل اللاعب يخضع للفحص في ألمانيا ويضمه على سبيل الإعارة مقابل مليوني ونصف جنيه استرليني.

ديفيس، 25 عاماً، يجيد في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، ولم يسبق له اللعب في البريميرليج من قبل، إذ مثل بريستون، فليتوود، نيوبورت، ساوثبورت، ترانمير، ويورك في الماضي.