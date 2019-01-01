هينديرسون ينفي عودته إلى مانشستر يونايتد

الحارس الشاب لن يواجه فريقه

تحدث دين هينديرسون، حارس شيفيلد يونايتد، حول إمكانية عودته للعب مع ناديه الأساسي مانشستر يونايتد بعد تألقه بالموسم الجاري.

وخرج هينديرسون بالشباك نظيفة خمس مرات خلال الموسم الجاري الذي يشهد احتلال شيفيلد الترتيب الخامس حتى الآن.

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وقال هينديرسون في تصريحات نقلتها "ميرور": "أتمنى تحقيق طموحي باللعب هناك يوماً ما، ولما لا بالنظر للمستوى الذي أقدمه".

وأتبع: "لازلت لا أصدق أنني لاعب في مانشستر يونايتد، أشعر أنني أحتاج للمزيد من العمل لاكتساب تلك الصفة".

وواصل الشاب: "أردت الإعارة لاكتساب الثقة والخبرة وإثبات نفسي بدلاً من البقاء في الأمان بمانشستر، البعض كان ليفضل ذلك".

وختم: "الأفضل هو الخروج في إعارات بالدرجات الدنيا واكتساب الخبرات، ستوكبورت كانت الأصعب بمسيرتي".

وأشارت بعض الصحف البريطانية أن بايرن ميونخ يتابع الحارس الشاب بعد تألقه اللافت للنظر حتى الآن.

ولم يشارك هينديرسون في لقاء الأحد المقبل بين شيفيلد ومانشستر ضمن البريميرليج بحسب الاتفاق بين الناديين.