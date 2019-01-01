هيندرسون يشيد بشراكة صلاح وماني ويحذر من برشلونة

قبل المواجهة القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعرب جوردان هيندرسون لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالمستوى التهديفي للثنائي محمد صلاح وسادي ماني.

ليفربول نجح في الفوز على هيديرسفيلد 5/0 أمس الجمعة، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، في مباراة سجل خلالها صلاح وماني ثنائية.

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صلاح أصبح هداف البريميرليج بـ21 هدفًا، يليه ماني بفارق هدف وحيد، نحو جائزة فردية جديدة للريدز.

وقال هيندرسون عن هذه الشراكة:"مذهلة جداً، يعملان معاً بطريقة جيدة جداً، الناس لا ينظرون لذلك ويركزون فقط على الأهداف".

وأضاف:"شراكة ماني وصلاح مفيدة بشكل كبير للفريق، نظراً للحسم الذي يتمتعان به أمام المرمى، يتواجدان في الأماكن الصحيحة، لو واصلنا تمرير الكرة لهم سيواصلان التسجيل من أجل المتعة".

وأما عن عودة دانيل ستوريدج بعد إصابة روبرتو فيرمينو:"أي لاعب يريد التواجد في المباريات، دانيل ظهر بمستوى جيد جداً".

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وعن مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع:"نحن نعلم صعوبة المباراة، مواجهة كبيرة والجميع يريد أن يكون فيها".

وتابع:"ستكون مناسبة جيدة لنا، ولكن يجب التركيز لأننا شاهدنا جودة برشلونة خاصة في كامب نو".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب في الأبطال ستقام على ملعب برشلونة الأربعاء القادم، بينما يخوض ليفربول الإياب على أرضه في الثلاثاء 7 مايو.