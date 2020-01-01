هيندرسون: ليفربول لن يفقد الزخم وهكذا فزنا على ساوثامبتون

القائد يكشف سر تحول ليفربول في الشوط الثاني أمام القديسين

أعرب قائد ليفربول جوردان هيندرسون عن سعادته البالغة، بعد الفوز العريض الذي تحقق على حساب ساوثامبتون في مباراة عصر اليوم السبت لحساب الأسبوع الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، إلا أن أحمر الميرسيسايد سرعان ما كشر عن أنيابه في الحصة الثانية، بدك شباك القديسين 4 مرات.

وبعد المباراة قال لاعب سندرلاند السابق "بذلنا مجهودًا كبيرًا لأنها كانت مباراة صعبة، خاصة في الشوط الأول".

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وأضاف "ساوثامبتون من الفرق الجيدة، لكننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وكنا في الموعد، ونحن سعداء للغاية بهذه النتيجة".

وعن الفارق الكبير بين أداء الريدز في الشوط الأول والثاني، قال "استعادنا زخم المباراة. إن الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة صعبة، وينبغي علينا العمل بهذه الجدية من أجل التتويج به".

وختم حديثه "أليسون ساهم معنا في الشوط الثاني (بتمريراته الدقيقة بالقدم)، وبشكل عام. كان فوزًا رائعًا ونحتاج المضي قدمًا بنفس الطريقة بقدر الإمكان بعد العودة من عطلة الشتاء".

بهذه النتيجة، واصل ليفربول الانفراد بصدارة البريميرليج بالوصول للنقطة الـ73، على بعد 22 نقطة كاملة من الوصيف مانشستر سيتي قبل مباراته مع توتنهام، المقرر لها غدًا الأحد على ملعب "توتنهام هوتسبير".