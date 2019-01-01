هيندرسون: لاعبو ليفربول تحملوا الكثير من الضغوطات من أجل لقب البريميرليج المنتظر

هيندرسون يتحدث عن العمل الشايق الذي يقوم به كلوب واللاعبون في ليفربول هذا الموسم من أجل التتويج بالبريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جوردان هيندرسون قائد ليفربول عن معاناة زملائه هذا الموسم من أجل الحصول على لقب الدوري المنتظر منذ 29 عامًا.

وكان هيندرسون قد تحدث بخصوص مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد التي ينتظرها الجميع وليس جماهير الفريقين فقط.

وسيحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد الأحد المقبل في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال هيندرسون إن الجميع مستعد لمواصلة العمل الشاق الذي بدأوه في بداية الموسم على كافة المستويات.

وأضاف: "البعض لا يعرف حجم الضغوطات التي نعاني منها خلال هذا الموسم، وهذا ما يكون سببًا للانتقادات التي نتعرض"

وتابع: "الجميع في ليفربول يعاني هذا الموسم ما يتحمل الكثير من الضغوط من أجل الحصول على لقب البريميرليج المنتظر"

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يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.