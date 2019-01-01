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الدوري الإنجليزي الممتاز

هيندرسون: طلبت من كلوب العودة لمركزي القديم

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Getty
تعرف على تصريحات هيندرسون حول مركزه في ليفربول
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جوردان هيندرسون، لاعب ليفربول، أنّه تحدث مع المدرب يورجن كلوب لتغيير مركزه ومنحه أدوارًا هجومية أكثر.

هيندرسون سجل في مباراة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي ليؤمن للفريق صدارة البريميرليج.

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لا أعتقد أنّ المدرب فكّر في إمكانية وضعي في مركز آخر سوى بعد أن تحدثت معه، لقد تناقشنا سويًا حول مركزي الجديد وسعيد لأنني تحولت له".

وتابع: "لقد لعبت في هذا المركز لسنوات قبل قدوم كلوب وحينما أخبرته حول ذلك وأعتقد أنني قادر على اللعب في أكثر من مركز".

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قائد الريدز أشار إلى رغبته في مساعدة الفريق بأفضل صورة ممكنة ولذلك فإنّ اللعب في مركز أكثر عمقًا في الملعب يساهم في تقديم المساهمة الهجومية بأفضل صورة ممكنة.

واختتم: "أي مركز يطلب مني المدرب شغله سوف أحاول اللعب فيه ومساعدة الفريق ولكن حينما أتواجد في مركزي المفضل بالقرب من المناطق الهجومية فقد أكون أكثر فائدة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول انتصر بثنائية نظيفة على بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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