هيندرسون: طلبت من كلوب العودة لمركزي القديم

تعرف على تصريحات هيندرسون حول مركزه في ليفربول

أكد جوردان هيندرسون، لاعب ليفربول، أنّه تحدث مع المدرب يورجن كلوب لتغيير مركزه ومنحه أدوارًا هجومية أكثر.

هيندرسون سجل في مباراة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي ليؤمن للفريق صدارة البريميرليج.

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لا أعتقد أنّ المدرب فكّر في إمكانية وضعي في مركز آخر سوى بعد أن تحدثت معه، لقد تناقشنا سويًا حول مركزي الجديد وسعيد لأنني تحولت له".

وتابع: "لقد لعبت في هذا المركز لسنوات قبل قدوم كلوب وحينما أخبرته حول ذلك وأعتقد أنني قادر على اللعب في أكثر من مركز".

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(📽️: @Esp_Interativo) — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

قائد الريدز أشار إلى رغبته في مساعدة الفريق بأفضل صورة ممكنة ولذلك فإنّ اللعب في مركز أكثر عمقًا في الملعب يساهم في تقديم المساهمة الهجومية بأفضل صورة ممكنة.

واختتم: "أي مركز يطلب مني المدرب شغله سوف أحاول اللعب فيه ومساعدة الفريق ولكن حينما أتواجد في مركزي المفضل بالقرب من المناطق الهجومية فقد أكون أكثر فائدة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول انتصر بثنائية نظيفة على بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.