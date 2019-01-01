هيكتور مورينو خلال تقديمه في الغرافة: لم آت لقطر بهدف التقاعد

المدافع المكسيكي المخضرم وصل قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد المدافع المكسيكي المخضرم "هيكتور مورينو" أنه لم ينضم لدوري نجوم قطر بهدف التقاعد، بل للعمل الجاد والعودة للمنتخب الوطني وتمثيله في كأس العالم 2022.

ونجح الغرافة في الحصول على خدمات المدافع صاحب الـ31 عامًا من ريال سوسيداد الإسباني، ووصل اللاعب الدوحة بالفعل وتم تقديمه اليوم لوسائل الإعلام والجماهير.

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وكشف مورينو خلال المؤتمر الصحفي عن بدء مفاوضاته مع الفريق القطري منذ يناير الماضي، مؤكدًا أن إقامة بطولة كأس العالم القادمة في قطر وتطور الدوري القطري، بجانب رغبته في مساعدة الغرافة بخبرته الكبيرة وأن يكون ضمن أبرز المحترفين الأجانب في البطولة أهم الأسباب خلف إقدامه على تلك الخطوة.

مضيفًا "سأحاول تقديم كل ما لدي من إمكانيات لصالح الغرافة، أنا سعيد جدًا بانضمامي له وسأضع كل خبراتي السابقة في خدمته. أريد أن أقاتل لإسعاد جماهير النادي خاصة أن الفريق يتطلع للفوز ببطولة الموسم القادم".

أضاف "يُقال أن اللاعبين المنتقلين للدوري القطري يأتون بهدف التقاعد وفي سنواتهم الأخيرة، لكني أؤكد أنني لم آت لقطر بهدف التقاعد، بل للعمل الشاق والعودة لتمثيل منتخب المكسيك والتواجد معه في كأس العالم 2022، حيث سيكون عُمري وقتها 34 عامًا".