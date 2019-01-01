هيريرا يُكذب حجة موراتا بعد تعادل أتلتيكو مدريد

نجم العاصمة مدريد يرفض لوم دوري الأبطال بعد السقوط أمام بلد الوليد

فشل نادي أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على مُضيفه بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني وذلك حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتراجع فريق العاصمة في سباق الليجا هذا الموسم.

كان أتلتيكو مدريد قد نجح في الفوز بالمباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا على ضيفه لوكوموتيف موسكو بنتيجة 2-0 خارج الديار، بعد أن تعادل في المباراة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي 2-2.

وفي تصريحات لاعب الفريق هيكتور هيريرا قال: "لم نتمكن من صنع الفارق في المباراة، تقدمنا كثيرًا في الدقائق الأخيرة وكدنا نخطف الهدف ولكن لم نقوم بذلك بطريقة صحيحة".

🔴⚪️أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا بدون أهداف مع بلد الوليد,



💫هذا هو التعادل الثالث للروخي بلانكوس في الليجا.



🔴🔵برشلونة إذا فاز الليلة سيخطف الوصافة من أتلتيكو ويصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد المتصدر نقطتين فقط. pic.twitter.com/4aWksqjG1d — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 6, 2019

وتابع: "بالطبع نحن نشعر بالحزن بسبب عدم تحقيق الفوز، الكثير من الألقاب يتم حسمها في مباريات مثل هذه، ولكن أيضًا علينا أن نكون سعداء بالنقطة التي حصلنا عليها، قد تكون مهمة لنا لاحقًا في سباق الدوري".

وفي الأخير قال: "لا يمكن أن نلوم السفر واللعب بعيدًا في موسكو، اللاعبين الكبار يجب أن يكونوا معتادون على مثل تلك المباريات ومثل هذا الضغط".

يذكر أن زميله ألفارو موراتا قد تحدث عن مباراة دوري الأبطال وأنها كانت سبب في بعض الإرهاق لهم وظهر ذلك في مباراة بلد الوليد في الدوري.