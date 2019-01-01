هيريرا يقترب من باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان اتفق على ضم هيريرا بالمجان

يقترب أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده في مسرح الأحلام.

التقارير الصحفية أكدت رغبة أوليه سولشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ضم أدريان رابيو من باريس سان جيرمان والتخلي عن هيريرا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ سان جيرمان بدأ محاولاته لإقناع اللاعب الباسكي بالانضمام لهم في الموسم المقبل بالمجان بعد انتهاء فترة التعاقد.

وعرض بطل الليج 1 على هيريرا راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني للموافقة على العرض.

💫الكثير من النجوم في رقم واحد🔟 🇦🇷 pic.twitter.com/AwTRTPde8j — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

جدير بالذكر أنّ رابيو رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وسوف يرحل بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ 29 عامًا انضم إلى الشياطين الحمر في 2014 وحصد بطولة الدوري الأوروبي في 2017 وكذلك كأس الاتحاد وكأس الرابطة والدرع الخيرية.