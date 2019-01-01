هيريرا يقترب خطوة أخرى من باريس سان جيرمان

النادي الفرنسي اتفق مع اللاعب على راتبه الأسبوعي

اقترب لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، خطوة أخرى من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الصيف القادم.

هيريرا ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في يونيو، والمحادثات فشلت من أجل التوقيع على عقد جديد.

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باريس سان جيرمان استغل الموقف، وتوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب من أجل انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت موافقة باريس على مطالب هيريرا المادية، بالحصول على راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك يحسم النادي الفرنسي الجدل تماماً، وينهي آمال مانشستر في الاحتفاظ بلاعبه لفترة أطول.

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يذكر أن الإسباني الذي يعاني حالياً من الإصابة، لعب 187 مباراة مع الشياطين الحمر منذ انتقاله للفريق قادماً من أتلتيك بيلباو في 2014.