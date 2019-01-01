هيريرا يغيب عن بداية باريس للدوري الفرنسي بسبب الإصابة

إصابة قوية للاعب الوسط الإسباني ببداية مشواره الجديد

تعرض لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، لصدمة قبل أيام قليلة من الموسم الجديد، بتعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

هيريرا انضم لباريس في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد.

صاحب الـ29 عاماً تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، ليتأكد غيابه لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يغيب هيريرا عن مباراة باريس ضد نيمس يوم الأحد القادم، وكذلك أمام رين في الأسبوع التالي.

رأي | عزيزي يورجن كلوب.. متى تتوقف عن البكاء؟

تقارير | النني وافق على الانتقال لجلطة سراي

وفي حالة تعافيه من الإصابة سريعاً، ربما يلحق هيريرا بمباراة تولوز يوم 25 أغسطس الجاري.

ومن غير المتوقع أن يواجه باريس أزمة كبيرة في غياب هيريرا، بتواجد كل من ليوناردو باريديس، بابلو سارابيا، إدريسا جايا وماركو فيراتي.