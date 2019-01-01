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الدوري الإنجليزي الممتاز

هيريرا يزيد الغموض حول مستقبله مع مانشستر يونايتد!

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اللاعب الإسباني أندير هيريرا لم يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد بعد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

رفض أندير هيريرا وضع حدًا للشائعات التي تدور حول مستقبله مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد رفضه الحديث عن تجديده للعقد في تصريحاته الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد هيريرا مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، ليرتبط اسمه بالانتقال لأتليتك بيلباو فريقه القديم، أو برشلونة وفالنسيا أو حتى أتلتيكو مدريد.

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وقال هيريرا في تصريحاته لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "لا أريد التحدث عن تجديد عقدي، هناك أشياء أكثر أهمية للتحدث عنها، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي ولا أفكر سوى في مباراتي الفريق المقبلتين أمام بيرنلي وليستر سيتي".

كما أضاف لاعب الشياطين الحُمر: "العقد الجديد سيأتي لي إذا كنت أستحقه، لا أريد أكون أنانيًا أو أن أشغل بالي بشأن العقد، أريد فقط مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات".

يذكر أن هيريرا البالغ من العُمر 29 عامًا يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ صيف عام 2014.

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