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الدوري الإنجليزي الممتاز

هيريرا: مستحيل تفادي مانشستر يونايتد الخسارة حتى نهاية الموسم

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Getty Images
يونايتد لم يخسر مع سولشار حتى الآن
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

توقع أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، أن فريقه لن ينجح في الحفاظ على سلسلة عدم الهزيمة التي يعيشها تحت قيادة أولي جونار سولشار حتى نهاية الموسم.

ولم يخسر يونايتد منذ وصول سولشار لتدريب الفريق في ديسمبر الماضي، إذ تعادل في مناسبة وحيدة وفاز في تسع لقاءات بمختلف المسابقات.

وقال الإسباني مع "سكاي": "نلعب كل مباراة على حدة، الآن هناك فولهام ثم بعدها بي إس جي، من المستحيل أن لا نخسر حتى نهاية الموسم".

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وواصل: "البريميرليج صعبة للغاية، سيتي فريق رائع وخسر خارج أرضه مع نيوكاسل، من المستحيل أن لا تخسر لخمسة وعشرين أو ثلاثين لقاءاً".

ورفض هيريرا المقارنات بين سولشار وجوزيه مورينيو: "نحن سعداء الآن، لن أدخل في أي مقارنات، أنا هنا للحديث عن الحاضر فقط، نشعر بالحرية وهذا شيء نتحدث عنه".

وسيكون مانشستر يونايتد على موعد مهم الأسبوع المقبل عندما يستضيف باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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