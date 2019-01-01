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لماذا رحل أندير هيريرا عن مانشستر يونايتد؟

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Paris Saint-Germain
لاعب الوسط الإسباني وقع لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكمل أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، اليوم الخميس، انتقاله لنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

انضمام النجم الإسباني لباريس، جاء بعد فشل جميع محاولات يونايتد لإقناع اللاعب من أجل التوقيع على عقد جديد.

تقارير صحفية أكدت أن العقبة الرئيسية التي منعت الشياطين الحمر من الحفاظ على هيريرا، كانت طلباته المالية المبالغ فيها.

وجاء ذلك بعدما اشترط الإسباني الحصول على راتب أسبوعي قيمته 350 ألف جنيه إسترليني.

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الأمر الذي وجدته إدارة يونايتد غاية في الصعوبة، لوجود العديد من ملفات التجديد الأخرى بالنادي.

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ويأتي على رأسها الإسباني ديفيد دي خيا، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وأشلي يونج وفيل جونز، قبل النجاح في التجديد لمعظمهم.

مطالب صاحب الـ29 عاماً في الحصول على هذا الراتب، جاءت للاقتراب من أليكسيس سانشيز صاحب أعلى أجر بالنادي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الموقف لإجبار مانشستر للتخلي عن سانشيز في أقرب وقت ممكن، نظراً لهبوط مستواه الشديد، وارتفاع المطالب المالية للاعبي الفريق للتساوي به.

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