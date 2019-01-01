هيريرا: الإسبانية سر تأقلمي السريع في باريس

الفرنسي انضم هذا الصيف مجاناً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أندير هيريرا، متوسط الميدان الإسباني، عن تجربته الجديدة في صفوف باريس سان جيرمان وتأقلمه السريع.

وانضم هيريرا لصفوف بي إس جي هذا الصيف قادماً من مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

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وقال هيريرا مع موقع باريس سان جيرمان الرسمي: "أحاول أن أكون على طبيعتي، أنا سعيد لوجود عديد الإسبان هنا".

وأكمل: "هذا الأمر يساعد أن تجد من يتحدث لغتك، ساعدني على التأقلم سريعاً، أشعر وكأنني هنا منذ سنوات وليس أسابيع".

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وختم: "أحاول الحديث بالإنجليزية والفرنسية أيضاً مثل الآخرين، إنها تجربة رائعة".

ويلعب باريس سان جيرمان مساء السبت أمام إنتر في لقاء ودي تحضيري بماكاو.