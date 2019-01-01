هيريرا: أؤمن بقدرات سولشار على إعادة مانشستر يونايتد لمنصات التتويج

اللاعب الإسباني أندير هيريرا يدعم سولشار مدرب مانشستر يونايتد بعد الإعلان عن رحيله عن النادي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد أندير هيريرا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد على ثقته في قدرات مدرب الفريق أولي جونار سولشار على إعادة الفريق لمنصات التتويج.

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وذلك بعد أن أنهى موسم البريميرليج في المركز السادس.

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في نفس السياق أعلن أندير هيريرا رحيله عن صفوف الشياطين الحُمر، وذلك بعد عدم توصله لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده.

صحيفة التيلجراف نقلت حديث للاعب الإسباني قال فيه: "أنا أثق في قدرات سولشار، المهمة صعبة بكل تأكيد ولكنهم يحتاجون للدعم من أجل النجاح، قضيت خمس سنوات ولم أتوج بالدوري، ولكن إذا نظرنا إلى ليفربول على سبيل المثال فأمامه فرصة للتتويج بدوري أبطال أوروبا".

كما أضاف هيريرا: "مانشستر يونايتد لن ينتظر 30 عامًا لكي يتوج بالدوري مرة أخرى، أنا واثق من عودتهم واللاعبون يتحملون مسؤولية 75% من الموسم السيء الذي قدمناه".

يشار إلى أن سولشار يخوض موسمه الأول في تدريب مانشستر يونايتد خلفًا للمدرب البرتغالي جوزية مورينيو، الذي أقيل في ديسمبر الماضي.