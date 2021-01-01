هيرنانديز: الرحيل عن ريال مدريد كان الأفضل بالنسبة لي!

ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق وميلان الحالي يؤكد أن قرار رحيله عن الملكي كان الأفضل بالنسبة له.

أكد ثيو هيرنانديز نجم ميلان الحالي وريال مدريد السابق أن الرحيل عن النادي الملكي كان القرار الأفضل بالنسبة له في السنوات الأخيرة من مسيرته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حديثه مع صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن القرار جاء من الإدارة ومن المدير الفني في الأساس.

وقال هيرنانديز: "لا أعلم السبب خلف رحيلي، لكن مثل تلك القرارات تأتي من النادي ومن المدير الفني فقط، وهذه هي وجهة نظرهم".

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وأضاف: "الخروج من ريال مدريد كان الأفضل بالنسبة لي ولهم، فلاعب كرة القدم لا يستطيع تقديم أي شيء دون الحصول على الدقائق، والآن بما أننا بعيدين عن بعضنا البعض كل جانب ينجح بطريقته".

وأردف عن مارسيلو: "لقد ساعدني حقًا كثيرًا، أنا فخور للغاية أن ظهير أيسر مثله منحني النصائح ولعب معي، لا نزال نتحدث من حين لآخر".

وأنهى كلماته: "أتمنى أن يبقى براهيم دياز في نهاية إعارته، علاقتي به جيدة، وهو لاعب استثنائي، وزميل رائع، سيكون من المذهل أن يبقى ولو لعام واحد إضافي".

جدير بالذكر أن ثيو هيرنانديز كان قد انضم لصفوف ميلان قادمًا من ريال مدريد مقابل 21 مليون يورو في يوليو 2019 بعد أن كان الملكي قد اشتراه من أتلتيكو مدريد مقابل 24 مليون يورو في 2017.