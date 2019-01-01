هيرموسو يكشف موقفه من العودة لريال مدريد

لعب بفريق الشباب للميرينجي قبل الانتقال إلى إسبانيول

نفى ماريو هيرموسو مدافع نادي إسبانيول، رغبته في العودة مرة أخرى لريال مدريد بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ23 عاماً بدأ مسيرته ضمن شباب ريال، قبل أن ينضم لاسبانيول في 2017 لعدم حصوله على الفرصة.

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مستوى هيرموسو تطور بشكل كبير مع ناديه الحالي، لتنتشر التكهنات حول إمكانية تعاقد ريال معه مرة أخرى.

اللاعب رد على هذه الأنباء قائلا:"بالطبع أرى نفسي في هنا العام القادم، إلا إذا أراد إسبانيول التخلي عني".

وأضاف:"لدي عقد مع النادي حتى 2020، وطالما الوضع كما هو عليه ولم يحدث أي شيء غريب سأستمر هنا".

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وتابع:"الأحاديث المنتشرة في الصحف أمر عادي جداً، ولكني سعيد وأشعر براحة شديدة بعد حصولي على الفرصة واستغلالها".

يذكر أن هيرموسو الذي لعب لمنتخب إسبانيا في مناسبتين، سجل 3 أهداف مع إسبانيول في 25 مباراة بقميص الفريق.