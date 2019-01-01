رينار: سعيد بالفوز وحققت أهدافي أمام سنغافورة

رينار يتحدث عن الانتصار على سنغافورة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عبر الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الأخضر على سنغافورة اليوم الخميس.

المنتخب السعودي حقق الفوز على نظيره سنغافورة بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا.

رينار قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا العديد من الفرص على المرمى، ولكن حققنا نتيجة إيجابية، وسنعمل بشكل أكبر في المستقبل، حتى لا نقع في ذلك".

المدرب الفرنسي تابع: "دخلنا المباراة عاقدون العزم على الفوز، وأشكر اللاعبين على المستوى المميز طوال المباراة".

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المدير الفني للسعودية أردف: "أود أن أشكر الجماهير على الدعم والمؤازرة طوال المباراة، كانوا داعمين لنا لتحقيق الفوز".

واختتم رينار تصريحاته قائلًا: "هدفي في المباراة كان عدم استقبال أي هدف، لذلك رغم التقدم كنت أطالب اللاعبين بالتركيز والبقاء في مراكزهم بشكل مثالي، والمحافظة على نظافة الشباك".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية.