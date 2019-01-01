هيرفي رينارد: ما حدث مع مصر تكرر معنا أمام ناميبيا

المدرب الفرنسي يتحدث عن صعوبة المباريات الافتتاحية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

علق المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغربي، على فوز فريقه بصعوبه في مباراة ناميبيا، بافتتاح مباريات أسود الأطلس بكأس أمم إفريقيا 2019.

المغرب حقق الفوز على نامبيبا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 89 من زمن المباراة، وذلك عن طريق النيران الصديقة.

رينارد قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما حدث خلال مباراة مصر وزيمبابوي تكرر معنا اليوم، وهو ما يشير إلى صعوبة المباراة الأولى".

المدرب الفرنسي تابع: "الدليل على صعوبة المباراة الأولى، ما حدث مع غينيا أمام مدغشقر، وأيضًا فوز نيجيريا بصعوبة".

وواصل: "من المهم في منافسة مثل هذه أن يكون لدينا عددًا من اللاعبين، كان من الصعب في حرارة الجو أن يواصل اللاعبين الضغط طوال المباراة لذلك قررنا التدخل بتغييرات في وسط الملعب الشوط الثاني".

وأردف: "يجب علينا إعطاء الفرصة للجميع رأيتكم كيف كنا نعاني وذلك لم يكن مرضي للجميع وأظن أن يكون مفيد للجميع أن نحرك المياة الراكدة، ويشارك أكثر عدد ممكن من اللاعبين، وبدلاءنا أضافوا دمًا جديدًا للمباراة".

هيرفي رينارد قال: "سيكون من الصعب ان يواجه كوت ديفوار والمغرب فريق مثل نامييا بهذه الصلابة".

مدرب المغرب استكمل حديثه قائلًا: "نحن ندرك صعوبة كل المباريات التي سنلعبها، كنا مدركين أننا سنواجه صعوبات ويجب عليا أن نفرض اسلوب لعبنا مع المنافسين".

واهتتم هيرفي تصريحاته قائلًا: "المهم في النهاية هو الفوز وعلينا ان نحافظ على تركيزنا والتحسن في المستقبل".

المنتخب المغربي حصل على 3 نقاط، تصدر بها المجموعة الرابعة، في انتظار نتيجة مباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار.