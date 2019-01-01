الانتقالات

هيرتا برلين يقترب من خطف جوهرة تشيلسي

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ديشوان ريدان من تشيلسي إلى هيرتا برلين خلال أيام

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية ألمانية عن اقتراب هيرتا برلين من إتمام التعاقد مع نجم تشيلسي الصاعد ديشان ريدان.

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وكان هيرتا قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع النجم الهولندي الشاب صاحب الـ 18 عامًا والذي تألق مع فريق الرديف لتشيلسي في الموسم المنصرم.

وحسب صحيفة كيكر فإن الصفقة على وشك أن تتم وأن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما انتهى الاتفاق على كل شيء بين الطرفين.

ووفقًا للتقارير، فإن عقد ديشوان ريدان سيمتد مع هيرتا برلين إلى غاية العام 2024، على أن تصل رسوم الانتقال إلى حوالي مليوني ونصف يورو.

وعلى الرغم من ريدان لا يزال يمتلك عقدًا مع تشيلسي إلى غاية العام 2021، إلا أنه يريد البحث عن تجربة جديدة يشارك فيها مع الفريق الأول.

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يذكر أن أكاديمية تشيلسي قد أخرجت العديد من المواهب في الفترة الأخيرة، منها نجما الفريق في الوقت الحالي لوفتيس تشيك وهودسون أودوي.

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