هيدينك يشيد بأبرز لاعب في صفوف بي إس في إلى جانب سايباري

استمتع غوس هيدينك بموسم PSV الماضي، وتحدث عن «لقب الدوري الذي يعبر عن التفوق في الدوري الهولندي» في مقابلة موسعة مع مجلة «فوتبال إنترناشونال». المدرب السابق لـ PSV، الفائز بكأس أوروبا الأولى عام 1988، يثني على لاعبين اثنين في فريق بيتر بوس.

"بالنسبة لي، هناك لاعبان يمثلان رمزاً لهذا اللقب الذي حققه بي إس في"، هكذا يبدأ هيدينك استعراضه للموسم الناجح الذي حققه فريق أيندهوفن في الدوري المحلي. "دعوني أبدأ بإسماعيل سايباري. لقد قدم موسمًا قويًا للغاية، حيث أظهر في دوري أبطال أوروبا أيضًا أنه قادر على الوصول إلى مستوى يتجاوز حدود هولندا."

كان هيدينك يعرف سايباري بالفعل عندما لم يكن لاعب خط الوسط المهاجم قد انطلق بعد مع بي إس في. "شاب جيد، لكنني لم أجده قوياً بما يكفي في ذلك الوقت. وتحدثنا عن ذلك أيضاً. أخبرته أنني أرى فيه إمكانات لاعب يجب أن يتجاوز المستوى الهولندي. من الرائع أن أرى أنه نجح في ذلك"، يقول المدرب المتقاعد، الذي شاهد سايباري يخطو خطوات كبيرة.

"أصبح الآن أقوى بكثير، وأكثر ديناميكية، وقويًا في المواجهات، مع توجهه المباشر للأمام. أعتبر هذه الميزة الأخيرة حقًا صفة قوية"، يضع هيدينك لاعب الوسط البلجيكي ضمن أفضل لاعبي PSV. "لذلك لن أتفاجأ إذا طرقت أبوابه في أيندهوفن أندية أوروبية كبيرة الصيف المقبل."

ثم يوجه هيدينك أنظاره إلى لاعب آخر في فريق PSV. "اللاعب الثاني الذي اعتبرته مهمًا للغاية لفريق PSV هذا الموسم هو ماورو جونيور. إنه دائمًا موجود، ويمكن استخدامه في عدة مراكز، ويفوز في الكثير من المواجهات، ولا يفقد الكرة كثيرًا، ويلعب بسرعة، ولا يمر بأوقات ضعف."

من وجهة نظر المدرب السابق لـ PSV، يُعد ماورو حلقة لا غنى عنها في تشكيلة بوس. «ربما يكون ماورو مُقَدَّرًا بأقل من قيمته الحقيقية في نظر الجمهور، لكنه بالتأكيد ليس كذلك في نظري. بل على العكس تمامًا، فأنا أرى قيمته الكبيرة بالنسبة لـ PSV هذا».

من المتوقع أن يشارك كل من ماورو وسايباري في التشكيلة الأساسية لـ PSV هذا الأسبوع. سيزور البطل الجديد في هذه الجولة فريق سبارتا روتردام، الذي يحتل مركزًا متقدمًا في الترتيب.