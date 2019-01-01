هيجوايين وكانسيلو في قائمة يوفنتوس لفترة الإعداد

على الرغم من ارتباطهما بالرحيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن يوفنتوس الإيطالي استدعاء جونزالو هيجوايين وجواو كانسيلو لاعبيه الأقرب للرحيل، إلى معسكر الإعداد الذي يبدأ غداً الأربعاء.

وكان المهاجم الأرجنتيني هيجوايين قد قضى الموسم الماضي معاراً لميلان في نصفه الأول ثم إلى تشيلسي الإنجليزي في نصفه الثاني، حيث عمل هناك رفقة المدرب الجديد ليوفي ماوريتسيو ساري.

وسبق للثنائي العمل معاً في نابولي، حيث أعرب جونزالو عن رغبته في البقاء بصفوف يوفي، رافضاً الانتقال إلى روما لأجل فرصة العمل مع ساري.

على الناحية الأخرى يعتبر الظهير البرتغالي كانسيلو مطارداً من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، الساعي للتعاقد معه هذا الصيف.

ويغيب كريستيانو رونالدو وبليز ماتويدي عن البداية، على أن ينضما للصفوف يوم السبت المقبل، إثر حصولهم على تمديد للعطلة بسبب الواجبات الدولية.

أخيراً تم استدعاء الرباعي الجديد أدريون رابيو وآرون رامسي وميريه ديميرال بالإضافة للأسطورة العائدة جيانلويجي بوفون.

وجاءت القائمة كالتالي: بوفون – بيرين – بينسوليو – تشيزني – بونوتشي – كانسيلو – كيليني – ديميرال – دي تشيليو – روجاني – إيمري تشان – خضيرة – بيانيتش – رابيو - رامسي – بيرنارديسكي – دوجلاس كوستا – هيجوايين – ماندجوكيتش – بياتشا.