هيجواين يكشف أسرار لعبه بجوار ميسي ورونالدو ويؤكد: كنت أفضل مهاجم قبل 2014!

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يُعد جونزالو هيجواين، لاعب إنتر ميامي الحالي، هو أكثر المهاجمين مزاملة للثنائي كريستيانو رونالدو وميسي، وبالنسبة له فإن ذلك يعود أولًا إلى فهمه طبيعة كل منهما.

وكان هيجواين قد زامل رونالدو في ريال مدريد ويوفنتوس قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي في 2020، بينما ارتدى قميص منتخب الأرجنتين رفقة ميسي في ثلاث بطولات لكأس العالم.

وعلى الرغم من أن هيجواين لم يتحصل على ما يستحقه من الثناء اللازم طوال مسيرته، إلا أنه يؤمن بقدراته التي أهلته لمزاملة الثنائي الأسطوري.

ماذا قال هيجواين عن مزاملة ميسي ورونالدو؟

هيجواين هو واحد من 13 لاعبًا زاملوا ميسي ورونالدو، كما أن لاعب نابولي وريال مدريد ويوفنتوس وميلان السابق هو أكثر من زامل الثنائي معًا.

وعند سؤاله عن الأمر، قال "إذا كنت أكتر من لعب معهما، إذًا فأنا الشخص الذي فهمهم بالصورة المثالية".

كما أضاف "من أجل فهم كريستيانو وميسي، فهذه ليست مشكلتهم، الأمر يعود لك، إذا لعبت أكثر من أي شخص آخر معهم، فذلك لأنني فهمتهم بالصورة المثالية".

وتابع "لقد عرفت ماذا أحبا وماذا كرها، وما هي الأشياء التي تشعرهم بالراحة وما هي الأشياء التي تغضبهم أكثر شيء".

"أعتقد أن ما حباه عني هو.. كيف يمكنني أن أقول ذلك دون أن أبدو مغرورًا، ولكن أنا لم أحاول القتال 100% من أجل الاستفادة منهما في الملعب، لذلك فهم تفهما أن بمقدورهما الاعتماد عليّ."

"عندما يجدان لاعبًا بجوارهما يعتمد عليهما بنسبة 100%، فهم لا يشعرون بالحرية من كافة المسؤوليات، ولكن معي، أعتقد أنهما شعرا أن بمقدورهما الاعتماد عليّ."

واختتم في هذا الصدد "إنهما ثنائي مختلف للغاية، وكان لديّ الامتياز للتعلم والاستمتاع باللعب بجوارهما".

ماذا قال هيجواين عن فترة ما بعد كأس العالم 2014؟

سجل ممتاز من الناحية التهديفية يحظى به هيجواين سواءً على صعيد الأندية أو منتخب الأرجنتين، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الجماهير لنسيان بعض فرصه الضائعة وكيف أثرت على التانجو، وتحديدًا في نهائي كأس العالم 2014.

وفي هذا الصدد، عقّب هيجواين بصراحة شديدة وقال "حتى عام 2014، كنت أفضل مهاجم رقم 9 في العالم، ثم بعد مباراة ألمانيا انتهى كل شيء".

وواصل "قبل ذلك سجلت تسعة أهداف في التصفيات وهو شيء لا يتحدث عنه أحد، لكن دعونا لا ننسى أنه عليك التسجيل في التصفيات للوصول إلى كأس العالم".

"لقد تجاوزت الأمر الآن، لقد تجاوزت الانتقادات والمضايقات ويمكنهم أن يقولوا ما يريدون، قبل ذلك كانت تؤذيني، لن أنكر، لقد عانيت أوقاتًا صعبة".

وأتم "دعني أقول أنه منذ وصول ابنتي إلى الحياة وتغيرت نظرتي للأمور، بدأت أن أفهم أن هناك أسئلة أهم من سؤال ماذا سيقولون".

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