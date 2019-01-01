هيجواين يرفض غلق الباب في وجه ريفر بليت

هيجواين يلمح في أكثر من مرة أنه يريد اللعب بألوان ريفر بليت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي أن تركيزه كله منصب مع فريقه، ولكنه يخطط للعودة إلى الأرجنتين يوماً ما.

ولعب المهاجم صاحب الـ 31 عاماً، 12 عاماً في الدوريات الأوروبية، مثل الإيطالي والإنجليزي والإسباني.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "أنا ملتزم بعقدي مع يوفنتوس، لديّ عامين في عقدي".

وواصل: "لم أغلق الباب أمام ريفر بليت، تربطني علاقة رائعة بمدربهم وكذلك الجمهور، ولكني أفكر في الحاضر وأشعر أنني بحالة جيدة في إيطاليا".

وتابع: "أنا لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي أريد الاستمتاع مع يوفنتوس".

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وحول علاقته مع زملائه في الفريق، قال هيجواين: "تربطني علاقة طيبة بين زملائي في الفريق وكذلك الطاقم الطبي".

وأردف: "لعبت أنا ورونالدو في ريال مدريد من قبل، لقد مرت سنوات عديدة، استمعت باللعب معه من قبل وأنا سعيد لأننا عدنا من جديد الآن".