هيجواين يرد على شائعات انضمامه لتشيلسي

ما هو رد هيجواين بعد شائعات اقترابه من تشيلسي؟

علّق جونزالو هيجواين، مهاجم ميلان، على شائعات اقترابه من الرحيل عن صفوف الروسونيري والانضمام لتشيلسي الإنجليزي.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب تشيلسي من حسم صفقة هيجواين خلال يناير الحالي.

واستقبلت الصحف الإيطالية هيجواين في المطار عقب وصوله من جدة السعودية للسؤال حول إمكانية الرحيل عن ميلان.

وعلّق هيجواين على ملاحقة الصحفيين له بقوله: "تشيلسي؟ هل تنتظروني لأجل ذلك؟ إن أردتم العبث معي فلن تجدوا أي شيء هنا".

من 1 إلى يوفنتوس .. ما هو مقياس حظك 😂 pic.twitter.com/duAQ8A2IRo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

ورفض الأرجنتيني الحديث عن الأمر وغادر المطار.

ولعب هيجواين بديلًا في السوبر الإيطالي والذي أقيم على الجوهرة المشعة في جدة السعودية وانتهى بفوز يوفنتوس بهدف نظيف.