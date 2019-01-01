هيجواين يحكي عن معاناته في كرة القدم: كنت أخاف الخروج من المنزل

كيف تسببت كرة القدم في أزمات لجونزالو هيجواين؟

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كشف جونزالو هيجواين، لاعب تشيلسي الإنجليزي، المعاناة التي يعيشها كل يوم بسبب كرة القدم والانتقادات التي توجه له من الجماهير.

هيجواين أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل بطولة كوبا أمريكا بعد اتهامه بأنه المسئول عن فشل البيسيليستي في البطولات القارية المختلفة.

وقال لاعب ميلان السابق: "دائمًا أندم على الفترات التي كنت أخشى فيها الخروج من المنزل خوفًا من سخرية وهجوم الجميع عليّ".

وتابع: "لم أقتل أحد، أنا فقط أحاول لعب كرة القدم وتقديم أفضل ما لدي ولكن العديد من الناس يتعاملون معي بصورة مختلفة ولا يدركون حجم الضرر والمعاناة التي عشتها بسببهم".

وكشف الأرجنتيني عن الصعوبات التي عاشها في فترة الطفولة حتى أنّه لم يكن يتمكن من رؤية عائلته.

وأردف: "حينما كنت بعمر 14 عامًا كنت أقضي المناسبات الرسمية مع أشخاص مختلفة ولم أكن أستطيع رؤية والدتي فالأمر يحتاج إلى 15 ساعة طيران للالتقاء بها".

واختتم: "الجميع يحكم عليّ حينما أفشل في تسجيل الأهداف وينتقدوني بسبب ما أتقاضيه من الرواتب وكأنني ارتكبت جريمة أو تعمدت إيذاء أحد".

جدير بالذكر أنّ هيجواين انضم على سبيل الإعارة لصالح تشيلسي في يناير الماضي.