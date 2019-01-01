هل خرج هيجواين من حسابات ميلان في السوبر؟

مستقبل اللاعب غامض للغاية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي في ملعب الملك عبد الله في المدينة الرياضية في مدينة جدة السعودية، وسط الحديث عن إمكانية رحيل المهاجم جونزالو هيجواين عن ميلانو.

ومازال الغموض يُحيط بمستقبل لاعب يوفنتوس المعار إلى ميلان هذا الموسم مقابل 18 مليون يورو، إذ يُحاول تشيلسي جاهدًا لم شمله بمدربه السابق ماوريتسيو ساري لكن يوفنتوس مازال يُعيق إتمام الصفقة نظرًا لرغبته التخلص من اللاعب نهائيًا وعدم إعارته مجددًا.

فيما ميلان على الجانب الآخر يرغب بالحصول على 9 ملايين يورو تُوازي نصف المبلغ الذي دفعه لاستعارة هيجواين، وفي اتجاه آخر يعمل الفريق على ضم كريشتوف بيونتيك ليُعوض رحيل هيجواين المنتظر وقد بات قريبًا من النجاح حسب سبورت ميدياسيت.

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قناة سكاي سبورت الإيطالية رجحت ألا يبدأ هيجواين مباراة السوبر مساء غدٍ الأربعاء، وأن يقود الشاب باتريك كوتروني هجوم الروسونيري خاصة بعد تألقه في مباراة الكأس وإحرازه هدفي الفوز على سامبدويا بعد مشاركته بديلًا في الشوط الإضافي الأول.

وعللت القناة هذا القرار من جانب المدرب جينارو جاتوزو بخوفه من نقص تركيز اللاعب لانشغاله بتحديد مستقبله، علمًا أن المباراة قد تُلعب قبل أن يتم حسم الأمر مع تشيلسي.