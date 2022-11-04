هيجواين محذرًا الأرجنتين: مواجهة السعودية لن تكون سهلة وهي مفتاح البطولة

الأرجنتين ستواجه السعودية في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022

حذر الأرجنتيني جونزالو هيجواين منتخب بلاده من المواجهة الأولى في كأس العالم قطر 2022، والتي ستكون أمام السعودية في الـ22 من نوفمبر الجاري.

الأرجنتين وقعت مع السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وقد رأى هيجواين في تصريحات لقناة "تي واي سي" أن اللقاء الأول هو الأهم والأصعب دومًا، واصفًا إياه بمفتاح البطولة.

وأضاف "المباراة الأولى ليست سهلة على الإطلاق، اللقاء الأول لنا سيكون أمام السعودية وهي مواجهة لا أراها سهلة أبدًا، بل بعيدة كل البُعد عن ذلك الوصف".

تابع "الأرجنتين دومًا ما عانت في المباراة الأولى من النسخ السابقة لكأس العالم، لم يكن الفوز يتحقق بسهولة أبدًا لكنه ضروري جدًا لأنه مفتاح البطولة".

هيجواين كان قد ساهم في وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، والذي خسره بهدف دون رد أمام ألمانيا.

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي حاليًا ضمن معسكر إعداده للمشاركة في مونديال 2022، ومن المقرر أن يُواجه آيسلندا وديًا بعد غدٍ الأحد.