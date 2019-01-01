هيجواين: أتمنى الاستمرار مع تشيلسي وأريد إسعاد الجماهير

جونزالو هيجواين نجم فريق تشيلسي يؤكد على رغبته في الاستمرار بصفوف البلوز لأطول وقت ممكن، ويتمنى أن يسعد الجماهير بالصعود الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب تشيلسي المعار من يوفنتوس على رغبته في الاستمرار بصفوف البلوز لأطول وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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ion: rtl;">وقال هيجواين: “أنا سعيد هنا، دومًا من الرائع التأقلم على أجواء بطولة جديدة، لقد كان أول شعور لي في البريميرليج طيبًا للغاية".

وأضاف: "بكل وضوح أنا أتألقم بشكل جيد هنا، وأتمنى أن أستمر رغم أنني لم أتواجد سوى لفترة قصيرة للغاية، وأريد إنهاء الموسم بشكل جيد مع الفريق".

وأكمل: "نحن نقترب من نهاية الموسم وهدفنا أن نتواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى، نريد أن نجعل مشجعي فريق تشيلسي سعداء".

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جدير بالذكر أن عقد هيجواين في تشيلسي يعد إعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ويعاني الفريق من عقوبة تمنعه من ضم أي لاعب في الصيف المقبل.