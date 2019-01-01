هيثم فاروق يعلن مرض تريكة

أمير القلوب أثار قلق الجماهير، التي تفاعلت مع خبر نجم الزمالك الأسبق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار هيثم فاروق؛ نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي بقنوات بي إن سبورتس، جدلًا واسعًا بعد تمنيه الشفاء لمحمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق وزميله في القنوات القطرية.

تريكة كان من المقرر أن يتواجد في الاستوديو التحليلي لمواجهة مصر أمام جنوب أفريقيا، مساء اليوم السبت، ليفاجئ فاروق الجميع بمرض أمير القلوب.

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ولم يكشف هيثم فاروق عما يعاني منه المايسترو، فقط اكتفى بكتابة: "أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد أبو تريكة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أطيب الامنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد ابوتريكة — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) July 6, 2019

يذكر أن مواجهة الفراعنة أمام البافانا بافانا من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

ويلاقي الفائز من مصر وجنوب أفريقيا، الفائز من مواجهة نيجيريا والكاميرون، المقامة حاليًا، وانتهى شوطها الأول بتقدم الكاميرونيين بثنائية مقابل هدف وحيد.