هيتسفيلد: الإيمان بكوفاتش لابد أن ينتهي بلقب

مدرب البافاري السابق لديه أسبابه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى المدرب الألماني الأسبق، أوتمار هيتسفيلد، أن الدعم الذي تلقاه نيكو كوفاتش، ساهم في بقاءه ببايرن ميونيخ على رأس الفريق فنياً.

وكانت التقارير تشير إلى إمكانية رحيل الكرواتي، عن صفوف البافاري، خاصة بعد الخروج الأوروبي، والابتعاد في الدور الأول عن بوروسيا دورتموند في صراع الدوري الألماني.

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند في لقاء سيقرب بشكل كبير هوية الفريق الفائز بلقب الدوري الألماني.

ويعد هيتسفيلد واحد من القلائل الذين دربوا الفريقين، وسبق له قيادة كلاهما للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني المُعتزل عن عالم التدريب: "منذ اليوم الأول كنت متأكد من أن كوفاتش سيتحكم في بايرن ميونيخ، أنه يركز على جميع التفاصيل ويعرف كيفية تحميس لاعبيه".

وواصل: "لقد كان لاعباً تحت قيادتي في بايرن، ولم يكن يبدأ دائمًا، لكنه كان لاعب للفريق ويدفعهم للأمام، كان دائمًا يساهم بروحه العالية في الفريق وهذا مهم، خاصة عندما يأتي من لاعبين ليس دائمًا مفاتيح اللعب".

وتابع: "الشخصية التي أظهرها والتركيز، لقد فعل العجب مع فرانكفورت، خاصة في نهائي كأس ألمانيا، والمفاجأة في التفوق على بايرن ميونيخ، لقد تفوق في الامتحان، ورغم هذا وثق فيه أولي هونيس وكارل هاينز رومنيجيه، واقتنعوا بإبقاءه".

واختتم عن صراع كوفاتش من أجل الفوز بالألقاب: "في بايرن عليك حصد الألقاب، لذلك تم تعيينه، من أجل هذا وتطوير كرة القدم، سيظل دائمًا يقاس بالألقاب، وهذا حقيقي بالنسبة لأي مدرب ألماني، لكن لديه الفرصة في الفوز بالثنائية، وإذا حقق بطولة واحدة، سيكون حقق أهدافه، لذلك أنا متفائل بتواجد كوفاتش".

وكان بايرن قد تأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بطريقة دراماتيكية أمس أمام هادينهايم من الدرجة الثانية بالفوز بنتيجة 5-4.