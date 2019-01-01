خاص جول - هيئة الرياضة تنقذ الأندية السعودية من شكوى اللاعبين الأجانب

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خاص جول

علمت مصادر "جول" أن الهيئة العامة للرياضة في إطار دعمها للأندية السعودية، قامت أمس الثلاثاء بإيداع رواتب اللاعبين الأجانب المتأخرة بشكل مباشر دون إرسالها للأندية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اشتكى عدد من اللاعبين الأجانب من تأخر رواتبهم لأكثر من 3 أشهر ما يمنحهم حق فسخ عقودهم دون أي التزامات وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وقدرت المصادر هذا الدعم الحكومي بما يصل إلى 80 مليون ريال سعودي.

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يذكر أن هيئة الرياضة كانت قد تكفلت بجُل الصفقات التي عقدتها الأندية السعودية الصيف الماضي، وكان على رأسها الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، والنيجيري أحمد موسى متوسط ميدان نادي النصر، بالإضافة إلى بقية مدربي الأندية.

تكفل الهيئة يأتي في إطار حرص السلطة الرياضية الأعلى في المملكة على وضع الدوري السعودي للمحترفين ضمن أفضل 10 دوريات على مستوى العالم بحلول العام المقبل 2020 .