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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هيئة الرياضة تغلق 3 ديون خارجية على أندية سعودية

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إغلاق 3 قضايا ديون على الأندية السعودية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجحت الهيئة العامة للرياضة السعودية، في إغلاق 3 قضايا ديون خارجية على ثلاثة أندية سعودية خلال الفترة الماضية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أعلن تكفله بإنهاء أزمة الديون الخارجية على الأندية السعودية، قبل أن تقع الأندية في ديون أخرى.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهيئة العامة للرياضة السعودية، أغلقت ثلاث قضايا ديون خارجية على الهلال والنصر والرائد.

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يأتي ذلك ضمن إطار سعي الهيئة العامة للرياضة، لبث الاستقرار داخل الأندية، والتركيز في المسابقات المحلية والآسيوية.

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