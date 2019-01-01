هيئة الرياضة تغلق 3 ديون خارجية على أندية سعودية
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
نجحت الهيئة العامة للرياضة السعودية، في إغلاق 3 قضايا ديون خارجية على ثلاثة أندية سعودية خلال الفترة الماضية.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أعلن تكفله بإنهاء أزمة الديون الخارجية على الأندية السعودية، قبل أن تقع الأندية في ديون أخرى.
🚨 رغم الخسارة— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019
بيرجوفيتش تحصل على مكافأة قدرها 50 ألف يورو بعد هدفه في نهائي الكأس 💶
بند اللاعب مع العميد ينص على ذلك في حالة تسجيله للأهداف في المباريات النهائية 🙌 pic.twitter.com/viVG0RFokP
وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهيئة العامة للرياضة السعودية، أغلقت ثلاث قضايا ديون خارجية على الهلال والنصر والرائد.
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يأتي ذلك ضمن إطار سعي الهيئة العامة للرياضة، لبث الاستقرار داخل الأندية، والتركيز في المسابقات المحلية والآسيوية.