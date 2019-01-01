هيئة الرياضة السعودية تسعى لتطوير الملاعب قبل الموسم الجديد

خطوات جديدة لتطوير الرياضة السعودية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تستعد هيئة الرياضة السعودية، في الوقت الحالي قبل انتهاء الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، لتطوير ملاعب البطولة.

ويسعى المسئولين عن الرياضة السعودية في تطوير بعض الملاعب قبل انطلاق الموسم المقبل، لاستمرار التطوير في جميع الاتجاهات.

وقام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الخميس، بالإطلاع على خطة وكالة الشئون الفنية للهيئة بشأن تطوير الملاعب.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رئيس الهيئة استمع للمهندس عبدالعزيز القحطاني المكلف للشئون الفنية، لشرح الخطة له.

وسيتم تجهيز الملاعب في الفترة المقبلة، خلال فترة الصيف والتوقف المقبلة، قبل انطلاق الموسم الجديد، لتوفير جميع الاحتياجات.