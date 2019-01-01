هيئة الرياضة: أرسلنا رواتب اللاعبين ولا نعرف أين تصرفها الأندية

الهلال والأهلي أكثر الأندية معاناة من تأخر الرواتب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

برأ رجاء الله السلمي؛ وكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية، الهيئة من التأخر في سداد بعض الأندية لرواتب لاعبيها، مؤكدًا أنه تم إرسال راتبي شهري يناير وفبراير.

كانت صحيفة "الجزيرة" قد كشفت في تقرير لها عن تأخر ناديي الأهلي والهلال في سداد رواتب اللاعبين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بجانب عدد من الأندية. (طالع التفاصيل)

وأوضح السلمي، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "أودعنا رواتب شهري يناير وفبراير في حسابات الأندية بالفعل، وخلال أيام سنرسل رواتب مارس وأبريل، لكننا نرسلها في حسابات الأندية وليس اللاعبين، حتى تتابع الأندية الخصومات والعقوبات التي توقعها على لاعبيها".

وأضاف: "لا نعلم فيما تصرف الأندية الرواتب، إذا كانت صرفتها في التزامات أخرى بخلاف الرواتب فهذا شأنها، نحن لم نتأخر، ورؤوساء الأندية يعلمون ذلك تمامًا".

وكيل هيئة الرياضة اختتم: "في نهاية شهر يونيو المقبل سيتم تقديم تقرير مالي إلى الهيئة، لكشف مدى التزام الأندية بدفع الرواتب، وأين تصرف الأموال التي تودعها الهيئة في حساباتها".