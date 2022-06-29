هونيس يسخر من عروض برشلونة لضم ليفاندوفسكي: أين تجد إدارته المال!

أولي هونيس يصر على أن بايرن ميونخ متمسك باستمرار ليفاندوفسكي، ولا توجد نية في بيعه إلى برشلونة.

يفترض أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لن يرحل عن ملعب "أليانز أرينا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن ميونخ بعد أن تضررت علاقته بإدارة النادي على خلفية مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

ويسعى ليفاندوفسكي لإكمال انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني، الذي يرى أن المهاجم البولندي هو القادر على تحسين حظوظ "البلوجرانا" في المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.

ماذا قال هونيس؟

وقال هونيس خلال مؤتمر صحفي في مدينة آخن الألمانية: "لا أعرف أي شيء عن عرض جديد من برشلونة، الطريقة التي تسير بها الأمور في ميونخ، والتي سمعتها في العديد من المحادثات، فإن برشلونة عليه أن يوفر على نفسه المزيد من العروض".

تصريحات إدارة بايرن ميونخ تؤكد بأن البولندي عليه إكمال عقده الذي يمتد حتى صيف 2023.

فيما علق هونيس بسخرية على أن برشلونة، رغم مستوى ديونه المرتفع، مستعد على ما يبدو لدفع قيمة كبيرة للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وقال: "من الواضح أنهم فنانون في الإدارة المالية، على الرغم من عبء الديون الثقيل هذا، لا يزال بإمكانهم العثور على بنك سوف يمنحهم المال لدفع ثمن مثل هذه الصفقات، بصراحة لا أستطيع أن أتخيل ذلك".

ما هو آخر عروض برشلونة؟

وحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن برشلونة قدم عرضًا ثالثًا إلى بايرن ميونخ بقيمة 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي، تضاف إليه خمسة ملايين في صورة مكافآت متعلقة بالأداء.

ومع ذلك، يقال إن بايرن ميونخ يطلب الحصول على 60 مليون يورو على الأقل لبيع ليفاندوفسكي.

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