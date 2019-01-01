هونيس: كلوب كان قريباً من بايرن ميونخ في الماضي

كلوب يقابل بايرن الأسبوع المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، أن مدرب ليفربول الحالي يورجن كلوب كان قريباً من تدريب الفريق في وقت سابق.

ودرب كلوب في ألمانياً كلاً من بوروسيا دورتموند وقبله ماينز، ثم رحل للعمل في إنجلترا مع ليفربول.

وقال هونيس للمراسلين: "أملك احترام وتقدير كبير لكلوب على المستوى الشخصي".

وأتبع: "قبل سنوات عدة اتفقت معه للعمل سوياً، ولكن الأمر لم يتم ووقعنا مع يورجن كلينسمان في النهاية".

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وختم: "أقدر كثيراً العمل الذي يقوم به، المقابلة ستكون معقدة بيننا، وأتمنى أن نخرج فائزين".

ويشير هونيس لموسم 2008 عندما عين فريقه كلينسمان على رأس الجهاز الفني وانتقل كلوب إلى تدريب بوروسيا دورتموند.

ويستضيف بايرن ميونخ ليفربول منتصف الأسبوع في ألمانيا ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.