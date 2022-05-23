هونيس عن ليفاندوفسكي: برشلونة سيفلس لو كان في ألمانيا

أكد أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ على تمسك إدارة الفريق ببقاء روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه حتى نهاية عقده على الأقل.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن برشلونة كان سيفلس لو كان يلعب في ألمانيا.

وقال هونيس: "برشلونة يريد ضم ليفاندوفسكي بينما كان عليهم ديون بقيمة مليار و300 مليون يورو قبل ثلاثة أشهر؟ لو كانوا في ألمانيا لكانوا قد أعلنوا إفلاسهم منذ فترة".

وأردف مستنكرًا تصرفات النادي الكتالوني: "إعلان الإفلاس على الأبواب بالنسبة لهم ويقدمون عرضًا بملايين للاعب من بايرن ميون".

وأضاف: "روبرت لديه عقد مع بايرن ميونخ، في الوقت الحالي لا يوجد أي شخص هناك سيترك ليفاندوفسكي يرحل قبل انتهاء تعاقده، وحتى الآن لم نجد بديله، لذلك رأينا واضح".

وأكمل: "لو بقى سيلعب وسيكون مرتاحًا، هو يشعر بالراحة في ألمانيا مع عائلته، وربما سيأتي في يناير ويقول إنه يحب الاستمرار هنا ويوقع لعامين أو ثلاثة".

جدير بالذكر أن وكيل روبرت ليفاندوفسكي كان قد انتقد إدارة بايرن ميونخ بشكل واضح لرفضهم رحيل اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.