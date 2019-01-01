هونيس: بايرن ميونخ حسم تعاقدات الموسم المقبل

بايرن أعلن عن ضم بافارد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، أن فريقه أتم بالفعل صفقاته للموسم المقبل ولكن رفض الإعلان عن الأسماء التي تعاقد معها.

وأعلن بايرن ميونخ رسمياً قبل عدة أسابيع عن تعاقده مع بينيامين بافارد، مدافع شتوتجارت وفرنسا، مقابل 35 مليون يورو للموسم المقبل.

وقال هونيس مع "سبورت 1": "لو تعرفون فقط الأسماء التي تعاقدنا معها للموسم المقبل، ولكن لن نقوم بالإعلان عن أي منها الآن".

وأضاف: "لن نعلن لأن ذلك قد يتسبب بإغضاب اللاعبين الحاليين ولا نريد حدوث ذلك، يمكنني القول إن المدير الرياضي قام بعمل رائع".

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هناك خطأ وحيد يكرره ميسي كل مباراة وفي أي ظهور له 🤦‍♂️

ليو يؤكّد لنا باستمرار أنه ليس بشريًا عاديًا مثلنا جميعًا، ما يفعله بالخصوم يكشف عن ماهيته الحقيقية 🦸‍♂️👽



( 🖌️🎨 : @omomani ) pic.twitter.com/Fwge2WX3UT — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

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وعاد بايرن ميونخ، ولو مؤقتاً، لقمة ترتيب البوندسليجا بعد فوزه على هيرتا برلين، بانتظار لقاء شريكه في الصدارة دورتموند مساء الأحد أمام ليفركوزن.