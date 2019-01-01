هونيس: لازلت أفكر في الرد المناسب على استبعاد لوف للاعبي بايرن

ثلاثي بايرن خارج صفوف المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أدلى أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، برأيه في استاعاد يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، لثلاثي لفريقه ماتس هوملز، جيروم بواتينج، وتوماس مولر، من تشكيلة المنتخب.

وأعلن لوف أن ثلاثي الفريق البافاري لن يتم توجيه الدعوة له لخوض مباراتي صربي وهولندا المقبلتين في نهاية الشهر الجاري.

وقال هونيس على هامش مباراة كرة سلة لفريقه: "لن أعلق الآن، سأوجل الإدلاء برأيي لحين انتهاء الفريق من المباريات الهامة، يجب أن أفكر في الرد المناسب".

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وأتبع: "كان هناك أشياء لم تذهب في الطريق الصحيح، لذا لا يمكن وضع كل الحديث حول لوف، ننتهي من مبارياتنا ثم سأتحدث".

ويلعب بايرن ميونخ أمام فولفسبورج هذا الأسبوع في البوندسليجا في صراعه مع بوروسيا دورتموند في قمة الترتيب.

ويخوض بايرن لقاء العودة في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأربعاء المقبل أمام ليفربول في ميونخ.