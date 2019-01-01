هونيس: أصعب شيء بالنسبة لي إقالة المدربين

تعرف على تصريحات هونيس حول ذكرياته مع إقالة المدربين

أكد أوليه هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، صعوبة اتخاذ قرار إقالة أي مدرب خلال مسيرته في العمل الإداري للبافاري.

المدرب نيكو كوفاتش مهدد بالرحيل عن الفريق الألماني بنهاية الموسم الجاري وخاصة بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وقال هونيس في تصريحات للوكالة الألمانية: "أصعب شيء لرئيس النادي هو إقالة المدرب وأتذكر حينما قررت الإطاحة بأوتمار هيتسفيلد كان الأمر معقدًا".

وأوضح: "دعوت هيتسفيلد ومساعده مايكل هينك إلى منزلي وزوجتي أعدت الطعام وتحدثت معه بصورة ودية حول رحيله أثناء تناول العشاء وبقينا نتحدث حتى الثالثة صباحًا".

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إليكم 🔻 pic.twitter.com/58cZkCOfys — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

هونيس كشف أنّه لم يكن يرغب في إقالة أوتو ريهاجل أيضًا من تدريب البافاري ولكن وقتها كان يعمل تحت قيادة فرانز بيكنباور ولم يكن له صلاحيات الرفض.

واختتم: "أهتم دائمًا بالجانب الإنساني فيما يتعلق بأمور مثل هذه، فالمدرب حتى وإن كان يستحق الإقالة ولكن لا يزال هنا معايير أخرى غير رياضية يجب وضعها في الحسبان".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ تعاقد مع بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز للموسم المقبل.