هونتيلار يكرر إنجاز بيركامب ويقود أياكس لصدارة الدوري الهولندي

سحق أياكس مضيفه، إيميين، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرتقي لصدارة الدوري الهولندي لأول مرة الموسم الجاري.

وخاض أياكس مباراة الجولة الـ28، وهو منتشي من الفوز على إيندهوفن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقترب من الصدارة.

وتقدم فان دي بيك وبيلند ونيريس، ليسجلوا أهداف أياكس في الدقائق 9،43، 51 على الترتيب.

وفي الدقيقة 53، سجل المخضرم كلاس يان هونتيلار، هدفه المئوي مع أياكس في الدوري الهولندي، وليصبح أول لاعب منذ دينيس بيركامب يصل إلى 100 هدف في الدوري مع أياكس.

