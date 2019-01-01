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هونتيلار يكرر إنجاز بيركامب ويقود أياكس لصدارة الدوري الهولندي

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أياكس يتصدر بعد غياب دام سنوات
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سحق أياكس مضيفه، إيميين، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرتقي لصدارة الدوري الهولندي لأول مرة الموسم الجاري.

وخاض أياكس مباراة الجولة الـ28، وهو منتشي من الفوز على إيندهوفن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقترب من الصدارة.

وتقدم فان دي بيك وبيلند ونيريس، ليسجلوا أهداف أياكس في الدقائق 9،43، 51 على الترتيب.

وفي الدقيقة 53، سجل المخضرم كلاس يان هونتيلار، هدفه المئوي مع أياكس في الدوري الهولندي، وليصبح أول لاعب منذ دينيس بيركامب يصل إلى 100 هدف في الدوري مع أياكس.

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وأنهى نيريس التسجيل بهدف ثاني له وخامس لفريقه، في مباراة شهدت إراحة زياش ولبيض على دكة بدلاء أياكس.

ليعود أياكس بعد الفوز إلى صدارة الدوري الهولندي منذ 1060 يومًا، برصيد 68 نقطة، ولدي إيندهوفن مباراة أقل سيخوضها غدًا.

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