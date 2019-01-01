هوملز: كأس العالم جعل الأجواء غريبة في ألمانيا

انتصار ضخم لبايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر ماتس هوملز، مدافع بايرن ميونخ، عن سعادته بانتصار فريقه الضخم على بوروسيا دورتموند في قمة البوندسليجا وما له من تأثير على الأجواء عامة في الصحافة.

وحقق بايرن ميونخ انتصاراً بخماسية نظيفة على ضيفه دورتموند ليستعيد قمة ترتيب البوندسليجا في صراع الفريقين المحتدم الموسم الجاري.

وقال هوملز مع "AZ": "منذ كأس العالم كل شيء غريب، لا يوجد كلام جيد وكل شيء انتقاد، نحن نعم في الثلاثين ولكن أنظر كيف لعبنا وفزنا وقدمنا عرضاً مميزاً".

أوليفر كان يؤكد اقترابه من رئاسة بايرن ميونخ

وأتبع: "برأيي هذا كان يستحق الإشادة والتعليق عليه، ربما الأمور تُرى بمنظور مختلف عما أراه".

وعلق هوملز على تعاقد بايرن مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد: "أجد التنافس أمراً جيداً للغاية وسيساعد على رفع المستوى، البعض منها لن يضر أي أحد".

ودفع بايرن ميونخ فرابة 80 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي الشاب بداية من الصيف المقبل.