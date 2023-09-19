هوليجانز أم إرهاب أم سطو مسلح؟.. حادث مؤسف قبل مباراة ميلان ونيوكاسل!

ما الذي يحدث قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا؟

أحداث مؤسفة جرت اليوم في مدينة ميلانو بإيطاليا، قبيل انطلاق منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا حيث تستضيف المدينة الإيطالية موعدًا مرتقبًا بين ميلان ونيوكاسل.

أحد جماهير نيوكاسل ويدعى إيدي ماكاي، يبلغ من العمر 58 عامًأ، تعرض للطعن على يد 7-8 أشخاص هاجموه، قبل أن تتدخل الشرطة ويتم نقله إلى أقرب مستشفى.

واجه المشجع صدمة بالغة، قالت بنته راشيل عقب هذا الأمر إنه "مستاء من عدم تمكنه من حضور المباراة، لكنه يطالب كل مشجعي نيوكاسل بأخذ الحيطة"

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وقالت راشيل إن أخاها كان مع والدهما، وإنه لم يتعرض لأذى كبير كالذي تعرض إليه والده الذي أصيب بطعنتين، لكنه "مستاء من رؤيته والده في هذا الموقف".

وكانت الشرطة الإيطالية قد أصدرت بيانًا مقتضبًا حول الحادث قالت فيه إن رجلًا يبلغ من العمر 58 عامًا تعرض للطعن من قبل 7-8 أشخاص، وتدخلت الشرطة ونقلته إلى المستشفى، والآن لا يمر بحالة عصيّة على حد وصف البيان.