هولندا ضد اليابان: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 6 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة هولندا واليابان في 14 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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هولندا ضد اليابان: سياق المباراة

تحمل المباراة الافتتاحية في أرلينغتون أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب هولندا رونالد كومان إلى إثبات أن تفسيره الحديث لكرة القدم الهولندية الشاملة يمكن أن ينجح على أكبر مسرح كروي. يقف في طريقهم منتخب اليابان المنضبط والمقاوم بقيادة هاجيمي مورياسو، الذي حول نهجه التكتيكي "الساموراي الأزرق" إلى فريق متماسك ومتقن تقنيًا وقادر على معاقبة خصومه في الهجمات المرتدة. على خلفية ملعب دالاس المثير للإعجاب، بمرافقه ذات المستوى العالمي وبيئته الداخلية المضبوطة، من المتوقع أن تكون هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل السويد وتونس في المجموعة F، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر هولندا إلى هذه المباراة على أنها فرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من إنهاء عقود من الإحباط بعد ثلاث مرات من احتلال المركز الثاني، وإظهار التقدم الذي أحرزته هويتها التكتيكية المتطورة. من ناحية أخرى، تصل اليابان وهي حريصة على إثبات أن جيلها الموهوب قادر على تحدي القوى التقليدية في هذه الرياضة، حتى بعد تعرضها لانتكاسة كبيرة بسبب انسحاب الجناح النجم كاورو ميتوما في اللحظات الأخيرة بسبب الإصابة. مع إضاءة الأضواء في تكساس، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب الانضباط التكتيكي وإدارة التشكيلة والقدرة على التكيف مع لوائح الاستبدال الجديدة للفيفا دوراً حاسماً في تحديد من سيحصد فوزاً ثميناً في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

طريق هولندا إلى أمريكا الشمالية

حجزت هولندا مكانها في كأس العالم 2026 بعد أن قدمت حملة مهيمنة وخالية من الهزائم في المجموعة G من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وأثبتت "الأورانج" هيمنتها منذ الجولات الأولى، حيث سيطرت بسهولة على المجموعة التي ضمت بولندا وفنلندا ومالطا وليتوانيا. وتحت القيادة الثابتة لرونالد كومان، حصدت هولندا 20 نقطة من أصل 24 نقطة ممكنة، لتعبر خط النهاية بستة انتصارات وتعادلين.

كانت السمة البارزة في مسيرتهم نحو التأهل هي الكفاءة الهجومية القاسية المقترنة بخط دفاع صلب للغاية لم يستقبل سوى أربعة أهداف في ثماني مباريات. قاد المهاجم ممفيس ديباي خط الهجوم ببراعة، حيث توج هدافاً للمجموعة برصيد ثمانية أهداف، بينما ساهم كودي جاكبو ودونييل مالين بأربعة أهداف لكل منهما. جاءت اللحظة الحاسمة خلال المرحلة الأخيرة من مباريات الخريف في عام 2025؛ على الرغم من التعادل المتوتر 1-1 أمام منتخب بولندا القوي في وارسو، عادت هولندا إلى أمستردام لتسحق ليتوانيا 4-0 في ملعب يوهان كرويف أرينا، لتحتل رياضياً صدارة المجموعة وتضمن تأهلها المباشر إلى البطولة.

درس متقن في التأهل من اليابان

على النقيض تماماً من الملاحة في المجموعات الأوروبية المتقاربة، حجزت "الساموراي الأزرق" تذكرتها من خلال مسيرة خالية من الأخطاء وعالية الطاقة عبر دورات التصفيات الآسيوية الشاقة. تحت القيادة الطويلة الأمد والدقيقة لهاجيمي مورياسو، اجتازت اليابان في البداية مراحل المجموعات المبكرة من تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتعاملت مع المنافسين الإقليميين بسلطة تكتيكية كاملة للحفاظ على سجل دفاعي خالٍ من الهزائم.

تجلت التطور الحقيقي لهذه الجيل الياباني خلال حملة الدور الثالث الموسعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. في مواجهة منافسة شديدة وأجواء معادية خارج أرضها، أظهرت اليابان مرونة تكتيكية هائلة، حيث انتقلت بسهولة بين أسلوب الضغط السريع والهجمات المرتدة القاتلة. بقيادة المحرك الإبداعي لنجومها المقيمين في أوروبا، حققت المنتخب الياباني سلسلة رائعة من الانتصارات دون هزيمة خلال معظم مباريات التصفيات. وجاءت اللحظة الفاصلة خلال رحلة خارجية مليئة بالضغوط لمواجهة دفاع صلب يائس في القارة. وأظهرت اليابان انضباطاً جماعياً استثنائياً وصبراً تحت ضغط المراقبة المحلية الشديدة، ونجحت في تحطيم دفاع الخصم بشكل دقيق في الشوط الثاني، محققةً فوزاً حاسماً أكد رياضياً احتلالها المركزين الأولين في الترتيب وضمن لها المشاركة الثامنة على التوالي في البطولة العالمية.

أخبار فريق هولندا واليابان

أخبار منتخب هولندا

يمتلك رونالد كومان، مدرب هولندا، قائمة تضم 26 لاعباً في حالة بدنية جيدة إلى حد كبير للاختيار من بينهم بعد اختتام حملة تأهيل مهيمنة في صدارة المجموعة G من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. على الرغم من بعض التعديلات الهيكلية خلال فترات الإعداد، يبدو الفريق متماسكاً للغاية على أرض الملعب في تكساس. العنوان الرئيسي هو عودة أفضل هداف في تاريخ البلاد، ممفيس ديباي، الذي تخلص تماماً من إصابة في الفخذ تعرض لها في أواخر الموسم مع كورينثيانز ليقود الهجوم.

كودي جاكبو مؤكد في التشكيلة الأساسية في الجناح، بينما من المتوقع أن ينضم إليه المهاجم دونيل مالين الذي يمر بفترة رائعة بعد سلسلة أهدافه الرائعة في إيطاليا. سيقود القائد فيرجيل فان ديك الدفاع إلى جانب ميكي فان دي فين، بينما أصبح فرينكي دي يونج لاعب برشلونة جاهزًا تمامًا لقيادة خط الوسط.

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أخبار منتخب اليابان

وصل منتخب "الساموراي الأزرق" إلى أرلينغتون بعد مسيرة قوية خالية من الهزائم خلال جولات تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نفذ الفريق خطواته الانتقالية بنجاح ليحجز مكانه في البطولة للمرة الثامنة على التوالي. أكمل المدرب هاجيمي مورياسو اختياره النهائي لـ 26 لاعباً بقائمة قوية للغاية تضم لاعبين مقيمين في أوروبا. ورغم أن الفريق يواجه خيبة أمل بسبب غياب الجناح النجم كاورو ميتوما بسبب إصابة في اللحظات الأخيرة، إلا أن الاستمرارية التكتيكية لا تزال قائمة على أرض الملعب.

أهم الأخبار المتعلقة بالتشكيلة هي ضم المهاجم الشاب كينتو شيوغاي، الذي فرض نفسه على الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية بعد أدائه المتميز في ألمانيا. وبينما من المتوقع أن يبدأ شيوغاي تجربته في كأس العالم من مقاعد البدلاء، فإن واتارو إندو وتاكيفوسا كوبو سيكونان العمود الفقري الأساسي للتشكيلة الأساسية. سيبدأ زيون سوزوكي بين القائمين، بينما سيشكل كو إيتاكورا وتاكيهيرو تومياسو دعامة خط دفاع قوي.

(C)Kenichi Arai

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

رونالد كومان (هولندا)

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يعد رونالد كومان عملاقاً حقيقياً في تاريخ كرة القدم الهولندية، وهو جزء لا يتجزأ من التراث الدولي باعتباره المدافع الهداف الذي ساعد في قيادة منتخب أورانج إلى المجد الأوروبي في عام 1988. بعد عودته إلى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني للمرة الثانية، أشرف كومان بعناية على انتقال جيلي كبير، حيث نجح في المزج بين القادة المخضرمين وموجة رائعة من المواهب الشابة الصاعدة.

من الناحية التكتيكية، يطبق كومان فلسفة عالية التكيف تكرّم "كرة القدم الشاملة" مع إعطاء الأولوية للاستقرار الدفاعي الحديث. يفضل تشكيلة 4-3-3 مرنة تتحول بسلاسة إلى 3-4-3 خلال مراحل الاستحواذ، مستفيداً من الظهيرين الموهوبين تقنياً والانفجاريين لتمديد الملعب أفقياً. يتجنب كويمان تمامًا دورات الاحتفاظ بالكرة البطيئة والجانبية، ويكلف لاعبي خط الوسط المركزيين بالالتفاف فورًا لإيجاد تمريرات تخترق الخطوط. سيكون التحدي التكتيكي الرئيسي الذي يواجهه في تكساس هو ضمان بقاء خط دفاعه المتقدم محصنًا ضد الفرق المتميزة في الانتقالات التي تسعى إلى شن هجمات مرتدة مفاجئة وسريعة في المساحات خلف خط دفاعه الرباعي.

هاجيمي مورياسو (اليابان)

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أثبت هاجيمي مورياسو نفسه بقوة كخبير في استراتيجيات البطولات الكبرى، حيث اشتهر بتخطيط حملات هزيمة العمالقة ضد القوى العالمية الكبرى. بنى هذا التكتيكي الدقيق ثقة هيكلية عميقة خلال فترة ولاية تاريخية طويلة الأمد، وحظي بثناء واسع النطاق لإدارته الاستثنائية للفريق وتحفيزه النفسي المتميز.

يرفض مورياسو تمامًا الصيغ التكتيكية الصارمة والمتوقعة، ويفضل تشكيلة 4-2-3-1 منظمة بشكل لا يصدق تعتمد على الانضباط الجماعي، ومصائد الضغط عالية الكثافة، والهجمات المرتدة العمودية السريعة كالبرق. يقدّر نظامه المرونة التكتيكية القصوى، حيث يتحول في كثير من الأحيان إلى كتلة وسطية مدمجة تخنق صانعي اللعب في الوسط قبل أن تغذي على الفور محركه الإبداعي المتميز تقنيًا. سيكون الهدف الأساسي لمورياسو هو تحسين تشكيل الفريق في ظل لوائح التبديل الجديدة في كرة القدم، لضمان قدرة فريقه على تغيير شدته بسلاسة دون الإخلال بالتنسيق الدفاعي.

قائمة 26 لاعباً لكأس العالم

تشكيلة هولندا في كأس العالم

حراس المرمى: بارت فيربروغن، مارك فليكن، روبن روفس

المدافعون: فيرجيل فان ديك، ناثان أكي، دينزل دومفريس، ميكي فان دي فين، يورين تيمبر، يان بول فان هيك، جوريل هاتو

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونغ، رايان جرافنبرخ، تيجاني ريندرز، تون كوبمينرز، مارتن دي رون، كوينتين تيمبر، ماتس ويفر، جوس تيل

المهاجمون: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، دونييل مالين، بريان بروبي، ووت فيغهورست، جاستن كلويفرت، نوا لانغ، كريسينسيو سمرفيل

تشكيلة اليابان في كأس العالم

حراس المرمى: توموكي هاياكاوا، كيسوكي أوساكو، زيون سوزوكي

المدافعون: كو إيتاكورا، هيروكي إيتو، يوتو ناغاتومو، أيومو سيكو، يوكيناري سوغاوارا، جونوسوكي سوزوكي، شوغو تانيغوتشي، تاكيهيرو تومياسو، تسويوشي واتانابي

لاعبو الوسط: ريتسو دوان، واتارو إندو، جونيا إيتو، دايتشي كامادا، تاكيفوسا كوبو، كيتو ناكامورا، كايشو سانو، آو تاناكا

المهاجمون: كيسوكي جوتو، دايزن مايدا، كوكي أوغاوا، كينتو شيوغاي، يويتو سوزوكي، أياسي أويدا

المواجهات الرئيسية بين هولندا واليابان

فيرجيل فان ديك ضد كوكي أوغاوا: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. يتميز أوغاوا، المهاجم الفعال لفريق NEC Nijmegen الذي سجل أهدافًا حاسمة خلال مسيرة اليابان في التصفيات، بتمركزه الذكي، ومناوشاته الجسدية في الهواء، ولعبه الحاد في الاحتفاظ بالكرة. سيكون فيرجيل فان ديك في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على قلب الدفاع الضخم لليفربول أن يستخدم سرعة استرداده العالمية، وقيادته، وهيمنته الجوية الفائقة لمنع أوغاوا من الحصول على تمريرات دقيقة، خاصة في العرضيات الخطيرة والكرات الثابتة.

كودي جاكبو ضد خط الدفاع الياباني: يدخل جاكبو البطولة باعتباره المبدع المطلق للمنتخب الهولندي والمخرج المتفجر على الأطراف. سيسعى إلى إيجاد مساحات خالية على الجانب الأيسر ليقتحم من الداخل بقدمه اليمنى القاتلة أو يندفع مباشرة إلى منطقة الجزاء. ومع ذلك، فإنه يواجه خط دفاع ياباني منضبط للغاية بقيادة كو إيتاكورا وتاكيهيرو تومياسو. هل يمكن لعبقرية جاكبو الفردية وقوته البدنية أن تكسر هذا الخط الدفاعي الآسيوي المتماسك والمتناسق للغاية؟

فرينكي دي يونغ ضد واتارو إندو: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. يعد إندو الدرع الدفاعي الذي لا يكل لليفربول وقائد المنتخب الياباني، حيث يتمتع بقدرة هائلة على التحمل، وقدرة لا هوادة فيها على استعادة الكرة، ومقاومة ضغط خصمه. سيكلف فرينكي دي يونغ بمهمة تنظيم إيقاع اللعب للمنتخب الهولندي، مستغلاً انطلاقاته الخلفية ومراوغاته التي تخترق خطوط الدفاع لإخراج إندو من موقعه وإطلاق التحولات الهجومية للمنتخب الهولندي.

أخبار الفرق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

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