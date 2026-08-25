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Nigel de JongNOS

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"كنا نرغب في التعاقد مع جوارديولا" .. المدير الرياضي لهولندا: تشافي لم يكن الخيار الأول لنا بل الثالث!

هولندا للسيدات
تشافي هرنانديز
بيب جوارديولا
آرني سلوت

مدربان سبقا تشافي في قائمة أولويات الاتحاد الهولندي، لكن كلاهما رفض المهمة..

كشف نايجل دي يونج، المدير الرياضي للاتحاد الهولندي لكرة الهولندي، في مؤتمر صحفي أُقيم بمناسبة تقديم تشافي هيرنانديز كمدرب رئيسي جديد للمنتخب الهولندي، عن خطط الاتحاد قبل التعاقد مع نجم برشلونة الأسبق، مؤكدًا أنه لم يكن الخيار الأول في أعين المسؤولين.

وكان الاتحاد الهولندي قد أعلن مؤخرًا تعيين تشافي مديرًا فنيًا للطواحين خلفًا لرونالد كومان، الذي استقال بعد وداع كأس العالم 2026 من دور الـ32 بالهزيمة أمام المغرب.

وقال دي يونج في المؤتمر: "كان بيب جوارديولا المرشح الأول لدينا لخلافة رونالد كومان، لكنه أراد أن يأخذ عامًا راحة. وكان مرشحنا الثاني هو آرني سلوت، لكنه فضّل البقاء في كرة القدم على مستوى الأندية. لذا لجأنا إلى مرشحنا الثالث، الرجل الذي بجانبي، تشافي هيرنانديز".

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