هولندا تقلب الطاولة على ايرلندا الشمالية بثلاثية في الوقت القاتل

الطواحين تقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح المنتخب الهولندي في قلب النتيجة على حساب ايرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية القادمة.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، دون خطورة حقيقية على أي من المرميين وسط سيطرة هولندية.

وفي الشوط الثاني وعكس مجريات اللقاء، تمكن الضيوف من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 75 عن طريق جوش ماجينيس.

حاول لاعبو الطواحين العودة إلى أجواء اللقاء، وتمكن ممفيس ديباي من خطف هدف التعادل بتسديدة أرضية في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن دي يونج من تسجيل الهدف الثاني لهولندا، بعد متابعة كرة عرضية ليخطف لفريق ثلاث نقاط غالية.

وبعد هدف دي يونج، بدقيقة تمكن ديباي من تعزيز تقدم منتخب بلاده، عندما سجل هدفه الشخصي الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الهولندي إلى النقطة الـ 12 في صدارة مجموعته، بالتساوي مع المنتخب الألماني.