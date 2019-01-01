هولدينج يصف نجم أرسنال الشاب بالكابوس

روب هولدينج يتحدث عن مارتينلي الموهوب الصغير في صفوف الجانرز

لم ينجح نادي أرسنال في الفوز بالمباراة الأخيرة له بالدوري الإنجليزي حيث خسر أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة ١-٠ ليفقد الفريق اللندني فرصة اقتناص المركز الثالث في ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

ومن جانب لاعب الفريق روب هولدينج فقد تحدث عن وضع الجانرز وزميله الشاب مارتينلي.قال: "مارتينلي يتطور بشكل رائع كل يوم، في التدريبات يكون من الصعب للغاية اللعب ضده، هو دائمًا يضعك تحت ضغط ويقاتل بكل قوة، هو كابوس لكل من يلعب في مواجهته".

وتابع: "في الدفاع نريد المهاجم المنافس أن يفقد الأمل ويكف عن المحاولة، ولكنه في سن صغير ولا يفقد الأمل على الإطلاق، كما أصبحت اللمسة الأخيرة لديه رائعة وذلك جعله مهاجم مميز".

موسم مثالي لفخر العرب حتى الآن👑



🗓️ 13 مباراة مع ليفربول

⚽️ 7⃣أهداف

🎯 4⃣ تمريرات حاسمة pic.twitter.com/UIqcHHPjuu — جول مصر (@goaleg) October 23, 2019

وفي الأخير قال: "لديه بعض الأصدقاء المقربين هنا وهو يتطور بشكل جيد ويتعلم اللغة الإنجليزية أيضًا، سيتمتع بمستقبل رائع".

يذكر أن أرسنال يستعد الآن لمباراة الدوري الأوروبي مساء الخميس، بعد الإخفاق في الدوري الإنجليزي.