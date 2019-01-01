أرسنال

هولدينج يصف نجم أرسنال الشاب بالكابوس

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Getty Images
روب هولدينج يتحدث عن مارتينلي الموهوب الصغير في صفوف الجانرز

لم ينجح نادي أرسنال في الفوز بالمباراة الأخيرة له بالدوري الإنجليزي حيث خسر أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة ١-٠ ليفقد الفريق اللندني فرصة اقتناص المركز الثالث في ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

ومن جانب لاعب الفريق روب هولدينج فقد تحدث عن وضع الجانرز وزميله الشاب مارتينلي.قال: "مارتينلي يتطور بشكل رائع كل يوم، في التدريبات يكون من الصعب للغاية اللعب ضده، هو دائمًا يضعك تحت ضغط ويقاتل بكل قوة، هو كابوس لكل من يلعب في مواجهته".

 

وتابع: "في الدفاع نريد المهاجم المنافس أن يفقد الأمل ويكف عن المحاولة، ولكنه في سن صغير ولا يفقد الأمل على الإطلاق، كما أصبحت اللمسة الأخيرة لديه رائعة وذلك جعله مهاجم مميز".

وفي الأخير قال: "لديه بعض الأصدقاء المقربين هنا وهو يتطور بشكل جيد ويتعلم اللغة الإنجليزية أيضًا، سيتمتع بمستقبل رائع".

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يذكر أن أرسنال يستعد الآن لمباراة الدوري الأوروبي مساء الخميس، بعد الإخفاق في الدوري الإنجليزي.

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